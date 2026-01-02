So lief der erste Arbeitstag des neuen Trainers

Theater um Top-Job für Ex-Ministerin Hammerschmid
Viel Unmut in der ÖVP
Bei Sturm begann heute eine neue Zeitrechnung! Fabio Ingolitsch leitete sein erstes Training als neuer Coach des Meisters. Im Trainingszentrum der Grazer herrschte quasi Partystimmung. Rund 40 Anhänger sorgten für Stimmung auf der Tribüne, Heimkehrer Jusuf Gazibegovic wurde mit lautem Applaus empfangen.
Die TV-Kameras und Objektive der Fotografen waren auf ihn gerichtet. Um Punkt 14.51 Uhr betrat Fabio Ingolitsch Freitagnachmittag den Rasen in Sturms Trainingszentrum. Mit Christoph Witamwas (zuletzt U17-Team, Austria) war auch ein neuer Co-Trainer an seiner Seite, dazu gehörte auch Günther Neukirchner wieder dem Trainerstab an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.