So lief der erste Arbeitstag des neuen Trainers

Die TV-Kameras und Objektive der Fotografen waren auf ihn gerichtet. Um Punkt 14.51 Uhr betrat Fabio Ingolitsch Freitagnachmittag den Rasen in Sturms Trainingszentrum. Mit Christoph Witamwas (zuletzt U17-Team, Austria) war auch ein neuer Co-Trainer an seiner Seite, dazu gehörte auch Günther Neukirchner wieder dem Trainerstab an.