Nächtliches Erdbeben erschütterte Bad Ischl

Wann hat der Jobabbau endlich wieder ein Ende?
AMS-Chefin im Gespräch
Ein Erdbeben der Stärke 2.6 auf der Richterskala hat Bad Ischl in der Nacht auf Freitag heimgesucht. Um kurz vor elf bebte die Erde – aber so schwach, dass nur wenige Menschen das Beben spürten, und keine Schäden an Gebäuden gemeldet wurden.
Um 22.46 Uhr erschütterte ein Erdbeben Bad Ischl und die umliegende Region. Allerdings erreichten die Stöße nur eine Stärke von 2.6 auf der Richterskala – daher spürten nur wenige Menschen unweit des Epizentrums die Erschütterungen.
Keine Schäden zu erwarten
Gebäude wurden bei dem Erdbeben keine beschädigt. Bei so schwachen Erdstößen sind Experten zufolge auch keine Schäden zu erwarten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.