Aufregung über Foto

Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys

Oberösterreich
02.01.2026 18:00
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit dem Baby im Arm im Wochenbett liegt.(Bild: Peter C. Mayr)

Auf dem offiziellen Foto des oberösterreichischen Neujahrsbabys liegt der Vater im Bett, während die Mutter auf der Kante sitzt – das finden vor allem Frauen falsch. Die Folge ist ein irrer Shitstorm auf Facebook. Allerdings gibt es auch viele, die die junge Familie verteidigen.

632 Kommentare innerhalb von 20 Stunden – mit dem Facebook-Eintrag zum Neujahrsbaby ging Landeshauptmann Thomas Stelzer quasi viral. Doch was sorgt für so viel Aufregung?

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
