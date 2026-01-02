Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys

Auf dem offiziellen Foto des oberösterreichischen Neujahrsbabys liegt der Vater im Bett, während die Mutter auf der Kante sitzt – das finden vor allem Frauen falsch. Die Folge ist ein irrer Shitstorm auf Facebook. Allerdings gibt es auch viele, die die junge Familie verteidigen.
632 Kommentare innerhalb von 20 Stunden – mit dem Facebook-Eintrag zum Neujahrsbaby ging Landeshauptmann Thomas Stelzer quasi viral. Doch was sorgt für so viel Aufregung?
