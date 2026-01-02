Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Strenge Auflagen

Nach Brandkatastrophe: So sicher sind Wiens Clubs

Wien
02.01.2026 19:00
Discos, Bars und Clubs sind regelmäßig im Visier städtischer Kontrollen.
Discos, Bars und Clubs sind regelmäßig im Visier städtischer Kontrollen.(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen, Krone KREATIV)

Nach der Silvesternacht mit mindestens 40 Toten im Schweizer Skiort Crans-Montana ist die Fassungslosigkeit groß. Doch wie sieht es mit der Sicherheit in den Clubs, Discos und Bars in der Bundeshauptstadt aus? Die „Krone“ hat sich in der Szene umgehört.

0 Kommentare

Mindestens 40 Menschen sind in Crans-Montana (Schweiz) in der Silvesternacht bei einem verheerenden Feuer ums Leben gekommen, weit über 100 sind verletzt – zum Teil lebensgefährlich. Feuer ist eine der größten Gefahren in geschlossenen Räumen – deshalb wird in Wiens Clubs nichts dem Zufall überlassen, wie eine „Krone“-Rundruf zeigt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
297.795 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
195.684 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
194.544 mal gelesen
Archivbild
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Strenge Auflagen
Nach Brandkatastrophe: So sicher sind Wiens Clubs
Komplizierter Bruch
Bustür verletzt Turnerin: Larissa siegt in Prozess
Bis zu 7500 Euro
Wien zahlt mehr für altersgerechte Umbauten
Nachbarn evakuiert
Wien: Feuerinferno lodert aus Wohnungsfenstern
Auf Frau eingeschlagen
Gewalt ufert völlig aus, Mann greift zu Holzleiste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf