Nach Brandkatastrophe: So sicher sind Wiens Clubs

Mindestens 40 Menschen sind in Crans-Montana (Schweiz) in der Silvesternacht bei einem verheerenden Feuer ums Leben gekommen, weit über 100 sind verletzt – zum Teil lebensgefährlich. Feuer ist eine der größten Gefahren in geschlossenen Räumen – deshalb wird in Wiens Clubs nichts dem Zufall überlassen, wie eine „Krone“-Rundruf zeigt.