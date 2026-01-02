Nach Brandkatastrophe: So sicher sind Wiens Clubs

Theater um Top-Job für Ex-Ministerin Hammerschmid
Nach der Silvesternacht mit mindestens 40 Toten im Schweizer Skiort Crans-Montana ist die Fassungslosigkeit groß. Doch wie sieht es mit der Sicherheit in den Clubs, Discos und Bars in der Bundeshauptstadt aus? Die „Krone“ hat sich in der Szene umgehört.
Mindestens 40 Menschen sind in Crans-Montana (Schweiz) in der Silvesternacht bei einem verheerenden Feuer ums Leben gekommen, weit über 100 sind verletzt – zum Teil lebensgefährlich. Feuer ist eine der größten Gefahren in geschlossenen Räumen – deshalb wird in Wiens Clubs nichts dem Zufall überlassen, wie eine „Krone“-Rundruf zeigt.
