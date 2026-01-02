Vorteilswelt
Auf Schneefahrbahn

Leichenwagen krachte durch eine Bushaltestelle

Oberösterreich
02.01.2026 18:30
Die Bushaltestelle wurde völlig zerstört.
Die Bushaltestelle wurde völlig zerstört.

Im oberösterreichischen Sandl ist am Freitagmorgen auf Schneefahrbahn ein Bestatter mit einem Leichenwagen durch eine Bushaltestelle gekracht. Der Wagen landete daraufhin im Straßengraben, die beiden Insassen blieben unverletzt. Leiche wurde keine transportiert.

Gegen 9.30 Uhr geriet das Fahrzeug auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen eine Bushaltestelle sowie einen Stromkasten und stürzte schließlich über eine Böschung. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen. Beide blieben unverletzt. Der Kombi war leer, es wurde keine verstorbene Person transportiert.

Bergung mit Seilwinde nicht möglich
Zur Bergung des Unfallfahrzeugs wurde von der Feuerwehr Sandl die Freiwillige Feuerwehr Freistadt dazu alarmiert. Da eine Bergung mit der Seilwinde nicht möglich war, kam das Schwere Rüstfahrzeug der FF Freistadt zum Einsatz, um das Fahrzeug schließlich zu bergen.

Folgen Sie uns auf