Leichenwagen krachte durch eine Bushaltestelle

Bergung mit Seilwinde nicht möglich

Zur Bergung des Unfallfahrzeugs wurde von der Feuerwehr Sandl die Freiwillige Feuerwehr Freistadt dazu alarmiert. Da eine Bergung mit der Seilwinde nicht möglich war, kam das Schwere Rüstfahrzeug der FF Freistadt zum Einsatz, um das Fahrzeug schließlich zu bergen.