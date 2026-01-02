Lastwagen durchbrach Leitwand und fuhr in Graben

Gegen 10 Uhr am Freitag kam es bei der S10 Baustelle bei Rainbach im Mühlkreis zu einem Unfall mit einem Lkw. Ein Autotransporter durchbrach eine Betonleitwand und kam teilweise im Straßengraben zum Stehen. Ein nachkommendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lastwagen auf.