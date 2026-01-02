Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lange Straßensperre

Lastwagen durchbrach Leitwand und fuhr in Graben

Oberösterreich
02.01.2026 13:28
Die Bergearbeiten waren sehr aufwendig.
Die Bergearbeiten waren sehr aufwendig.(Bild: FF Freistadt)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte ein Lastwagenunfall am Freitagvormittag. Auf der B310 zwischen Rainbach und Kerschbaum (OÖ) durchbrach ein Autotransporter eine Betonleitschiene und stürzte über eine Böschung. Der Fahrer wurde verletzt.

0 Kommentare

Gegen 10 Uhr am Freitag kam es bei der S10 Baustelle bei Rainbach im Mühlkreis zu einem Unfall mit einem Lkw. Ein Autotransporter durchbrach eine Betonleitwand und kam teilweise im Straßengraben zum Stehen. Ein nachkommendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lastwagen auf.

Lkw-Lenker verletzt
Sowohl der Lkw-Lenker als auch die vier Autoinsassen mussten von den Rettungskräften versorgt werden, zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus. Der Unfallbereich musste für die Bergearbeiten komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Mühevolle Aufräumarbeiten
Außerdem trat beim Lastwagen Öl aus, das von den Einsatzkräften gebunden werden musste. Anna Jachs von der Feuerwehr Freistadt rechnet damit, dass die Straßensperre noch bis in den späten Nachmittag aufrecht bleiben muss. Während der Aufräumarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.307 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.217 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.079 mal gelesen
Archivbild
Mehr Oberösterreich
Geringe Magnitude
Nächtliches Erdbeben erschütterte Bad Ischl
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Lange Straßensperre
Lastwagen durchbrach Leitwand und fuhr in Graben
Quad zerstört
Schuppen am Wurbauerkogel brannte komplett nieder
Täter verlor Arm
Nach Schusswechsel mit Cobra-Beamten vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf