Lastwagen durchbrach Leitwand und fuhr in Graben

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte ein Lastwagenunfall am Freitagvormittag. Auf der B310 zwischen Rainbach und Kerschbaum (OÖ) durchbrach ein Autotransporter eine Betonleitschiene und stürzte über eine Böschung. Der Fahrer wurde verletzt.
Gegen 10 Uhr am Freitag kam es bei der S10 Baustelle bei Rainbach im Mühlkreis zu einem Unfall mit einem Lkw. Ein Autotransporter durchbrach eine Betonleitwand und kam teilweise im Straßengraben zum Stehen. Ein nachkommendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lastwagen auf.
Lkw-Lenker verletzt
Sowohl der Lkw-Lenker als auch die vier Autoinsassen mussten von den Rettungskräften versorgt werden, zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus. Der Unfallbereich musste für die Bergearbeiten komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.
Mühevolle Aufräumarbeiten
Außerdem trat beim Lastwagen Öl aus, das von den Einsatzkräften gebunden werden musste. Anna Jachs von der Feuerwehr Freistadt rechnet damit, dass die Straßensperre noch bis in den späten Nachmittag aufrecht bleiben muss. Während der Aufräumarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet.
