So lasch ist der Brandschutz in steirischen Bars

Sternspritzer sorgten nun bereits zweimal für Brände in der Silvesternacht in Grazer Clubs. Sicherheitsmaßnahmen fehlen oft weitgehend. Eine „Krone“-Recherche zeigt, dass verschärfte Kontrollen von Lokalbetreibern aber als durchaus positiv wahrgenommen werden.
Das neue Jahr begann in Graz, wie berichtet, schon wieder mit Horror: Feuer in einem Grazer Club, junge Menschen, die um ihr Leben rannten, Panik und Verwundete! Videos zeigen Flammen, offenbar ausgelöst durch Sternspritzer, die an der Decke der Wunderbar in der Gleisdorfer Gasse züngeln, Rauch füllt den vollbesetzten Raum. 200 Partygäste drängen durch den schmalen Eingang, fallen übereinander, verletzen sich. Zum Glück gab es zum größten Teil nur Leichtverletzte, der Barbetreiber löschte selbst.
