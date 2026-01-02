Lenker verwendete illegal Blaulicht an seinem Auto

Diese Idee war doch nicht so pfiffig, wie ein 49-jähriger Niederösterreicher bei einer Fahrt auf der Westautobahn zunächst offenbar gedacht hatte. Der 49-Jährige war am Silvesterabend mit einem Blaulicht an seinem Auto unterwegs, um zügiger durch den Verkehr zu kommen. Der Mann wurde von echten Polizisten in Oberösterreich geschnappt und wird nun angezeigt.