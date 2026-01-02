Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
In Bayern ist eine Zwölfjährige gestorben, die versucht hatte, mit Gleichaltrigen auf einen fahrenden Zug zu springen (siehe Video oben). Dabei stürzte das Mädchen und geriet unter die Bahn. Es wurde noch mit schwersten Verletzungen am Kopf und an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht.
Dort sei die Zwölfjährige einen Tag später gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Vorfall ereignete sich im Nürnberger Land. Wie die Polizei anhand von Videokameras und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen ermittelte, war das Mädchen mit Gleichaltrigen am S-Bahnhof in Feucht auf einen abfahrenden Zug gesprungen. Nachdem es unter die Bahn geraten war, sprangen ihre Freundinnen und Freunde ab und riefen anschließend den Notruf.
Alle Beteiligten seien etwa zwölf Jahre alt gewesen, sagte der Sprecher. Aus den Ermittlungen geht hervor, dass die Gruppe schon öfters versucht hatte, auf fahrende Züge zu springen. Die Strecke wurde nach dem Unglück zeitweise gesperrt, damit die Kriminalpolizei Spuren sicheren konnte.
Deutsche Bahn besucht Schulen
Einsätze aufgrund von S-Bahn-Surfen sind generell häufig. „Die Leute spielen mit ihrem Leben, da muss man sagen: Jedes Mal ist gefährlich“, sagte eine Sprecherin der deutschen Bundespolizei in München. Viele Vorfälle blieben jedoch unbemerkt. In unserem Nachbarland besuchen Mitarbeitende der Deutschen Bahn und Polizei bereits seit Jahren Schulen, um Kinder und Jugendliche auf die Risiken hinzuweisen. „Das Klettern auf Zügen und das Surfen sowieso ist lebensgefährlich. Ihr habt doch nur dieses eine Leben. Falls ihr Freunde habt, die euch auf so eine Idee bringen: Das sind nicht eure Freunde“, heißt es in einem Clip.
