Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb

Deutsche Bahn besucht Schulen

Einsätze aufgrund von S-Bahn-Surfen sind generell häufig. „Die Leute spielen mit ihrem Leben, da muss man sagen: Jedes Mal ist gefährlich“, sagte eine Sprecherin der deutschen Bundespolizei in München. Viele Vorfälle blieben jedoch unbemerkt. In unserem Nachbarland besuchen Mitarbeitende der Deutschen Bahn und Polizei bereits seit Jahren Schulen, um Kinder und Jugendliche auf die Risiken hinzuweisen. „Das Klettern auf Zügen und das Surfen sowieso ist lebensgefährlich. Ihr habt doch nur dieses eine Leben. Falls ihr Freunde habt, die euch auf so eine Idee bringen: Das sind nicht eure Freunde“, heißt es in einem Clip.