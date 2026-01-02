Rodeln: Die unterschätzte Gefahr auf zwei Kufen

Es ist eine Nachricht, die eine Schockstarre hinterlässt: Am Neujahrstag kommen ein 63-Jähriger und seine Frau (58) beim Rodeln in Nikolsdorf (Osttirol) von einer Forststraße ab und schlitterten in steiles Felsgelände. Der Mann erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen, seine Frau überlebt schwer verletzt.