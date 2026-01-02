Rodeln: Die unterschätzte Gefahr auf zwei Kufen

„Bambi“ fliegt auf Tournee zu neuem Spitznamen
Allein in den vergangenen Tagen haben sich österreichweit mehrere Opfer beim Rodeln teils schwerst verletzt, in Osttirol endete eine Rodelpartie für einen 63-Jährigen tödlich, seine Frau (58) erlitt schwere Verletzungen. Worauf Sie achten sollten, damit der Ausflug auf zwei Kufen sicher bleibt.
Es ist eine Nachricht, die eine Schockstarre hinterlässt: Am Neujahrstag kommen ein 63-Jähriger und seine Frau (58) beim Rodeln in Nikolsdorf (Osttirol) von einer Forststraße ab und schlitterten in steiles Felsgelände. Der Mann erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen, seine Frau überlebt schwer verletzt.
