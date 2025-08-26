„Pullenale“ startet mit buntem Reigen zum Jubiläum

Zweisprachig, musikalisch und literarisch locken acht Veranstaltungen bis Mitte Oktober nach Oberpullendorf. Dabei wird Kultur für viele Geschmäcker und Altersgruppen geboten.
Im Zeichen von zwei Jubiläen steht heuer die „Pullenale“, die Oberpullendorfer Kulturtage: 800 Jahre erste urkundliche Erwähnung von Pullendorf und 50 Jahre Stadt Oberpullendorf. Im Jubiläumsjahr holen die Veranstalter vor allem Oberpullendorfer Künstler vor den Vorhang. Zur Eröffnung steigt das Jubiläumskonzert „800 Jahre Pullendorf“ am Freitag, dem 12. September, im Festsaal des Rathauses.
Drei Chöre und ein Streicher-Ensemble zum fulminanten Auftakt
Der Chor des Mittelburgenländischen Ungarischen Kulturvereines (BMUKV), jener aus Unterpullendorf, der Kirchenchor Oberpullendorf und das Streicherensemble Koscis werden dabei für ein gemischt-sprachiges Musikfeuerwerk sorgen.Bis zum 17. Oktober bietet die Pullenale bunte Unterhaltung. Eines der Highlights wird die zweisprachige Operettengala des BMUKV am 28. September im Rathaus sein. Die Schulen bieten ein Mitmachtheater und eine Lesung für ihre Schüler.
Heimische Autorin Jutta Treiber liest im Kino
Am 20. September gibt die ansässige Autorin Jutta Treiber eine Lesung im Kino und am 17. Oktober lesen weitere heimische Autoren in der Stadtbücherei. Der im Mittelburgenland gedrehte Film „Der Fangschuss“ ist am 24. September im Kino zu sehen. Und ein Musikabend mit Paul Csitkovics und Butz & Reineke lockt am 9. Oktober ins Rathaus.
Kommentare
