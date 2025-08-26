„Pullenale“ startet mit buntem Reigen zum Jubiläum

Drei Chöre und ein Streicher-Ensemble zum fulminanten Auftakt

Der Chor des Mittelburgenländischen Ungarischen Kulturvereines (BMUKV), jener aus Unterpullendorf, der Kirchenchor Oberpullendorf und das Streicherensemble Koscis werden dabei für ein gemischt-sprachiges Musikfeuerwerk sorgen.Bis zum 17. Oktober bietet die Pullenale bunte Unterhaltung. Eines der Highlights wird die zweisprachige Operettengala des BMUKV am 28. September im Rathaus sein. Die Schulen bieten ein Mitmachtheater und eine Lesung für ihre Schüler.