Heimische Kulturpreisträger „schlagen Brücken“

Land NÖ zeichnet seit 1960 innovative Initiativen und herausragende kulturelle Leistungen aus. Für heuer wurden wieder würdige Preisträger in acht Kategorien gefunden.
Das Rennen um die heimischen Kulturpreise ist geschlagen. Auch heuer werden Preisträger in acht unterschiedlichen Kategorien für ihre herausragende kulturelle Leistungen und innovative Initiative geehrt. Und das seit mittlerweile 65 Jahren. Denn bereits im Jahr 1960 wurden die Kulturpreise vom Land Niederösterreich ins Leben gerufen.
„Wir würdigen damit das eindrucksvolle künstlerische Schaffen in den Regionen. Die ausgezeichneten Projekte und Persönlichkeiten zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie Kultur Brücken schlägt – zwischen Generationen, zwischen Geschichte und Gegenwart“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Sonderpreis für Ausstellungsgestaltung
Mit den Würdigungspreisen (dotiert mit 13.000 Euro) ausgezeichnet werden Iris Andraschek (Bildende Kunst), Cordula Nossek (Darstellende Kunst), Gabriele Petricek (Literatur), Walter Grassmann (Musik), Niklas Perzi (Erwachsenenbildung, Volksbüchereiwesen, Heimatforschung, Verfassen heimatkundlicher Werke, Arbeit für Museen), Herbert Höpfl (Volkskultur und Kulturinitiativen) und Volkmar Klien (Medienkunst). Johann Moser erhält den Sonderpreis für Ausstellungsgestaltung. Dieser wird heuer im Kontext des Jahresschwerpunkts „Erinnern für die Zukunft“ verliehen.
