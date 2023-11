Kulturelles Lebenselixier für das weite Land

Menschen durch Kultur bewegen

Bei der 63. Verleihung wurden 23 Kulturpreise in acht Sparten vergeben. Die Trophäen für „Bildende Kunst“ gingen an Franka Lechner, Markus Hiesleitner sowie Florian Nährer. In der „Darstellenden Kunst“ wurden Beatrix von Schrader sowie Moritz Franz Beichl ausgezeichnet. Cornelia Hülmbauer und Jakob Kraner überzeugten in der Kategorie „Literatur“. Unter den weiteren Preisträgern sind auch Angela Lahmer-Hackl, Heidi Harsieber, Monika Ballwein und Franz Mayer. Der Sonderpreis „Kultur für junge Menschen“ ging an Nina Blum.