DFB-Pokal

Union Berlin gegen FC Bayern ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
03.12.2025 05:32
Bayern-Profi Konrad Laimer
Bayern-Profi Konrad Laimer

Achtelfinale im DFB-Pokal: Union Berlin empfängt heute Bayern München. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

Zuletzt schrammten die Bayern in der Liga bei Union (2:2) haarscharf an der ersten Saisonniederlage vorbei, retteten in der Schlussphase einen Punkt.

Last-Minute-Treffer
Spiel gedreht! Bayern kommen mit blauen Auge davon
29.11.2025

Am vergangenen Wochenende glänzten beide Teams keineswegs: Union verlor zuhause gegen Schlusslicht Heidenheim (1:2), die Bayern verhinderten mit zwei Toren in der Nachspielzeit einen Ausrutscher gegen St. Pauli (3:1).

