Chancen und Risiken durch das OGH-Urteil zu Mieten

In der jüngsten Diskussion über die Rechtmäßigkeit von Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen gibt es dank einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) Klarheit. Demnach sind solche Bestimmungen bei langfristigen Verträgen zulässig, die Regierung hält, wenn es nötig ist, aber an einer Gesetzesreparatur fest. Die Immobilienbranche atmet auf. Ein Überblick, wie es jetzt weitergeht.