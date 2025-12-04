Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE

Stefan Babinsky, der im ersten Training einen schweren Fehler machte, würde es nicht stören, wenn am Mittwoch kein zweites Training mehr in Szene gehen kann. „Ich war schon ein paar Jahre da, und habe einiges an Erfahrung gesammelt. Ich weiß, was ich zu tun habe und wie ich mich einstellen muss. Darauf vertraue ich zu 100 Prozent.“ Das für viele grenzwertige Pflichttraining vom Dienstag stieß den meisten Fahrern sauer auf, aber auch für Babinsky hat eines Vorrang: „Wir sind Rennfahrer und ich will Rennen fahren. Ich komme nach Amerika, damit ich das tun kann, was ich am liebsten mache.“