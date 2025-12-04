Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anzeige gegen Lehrer

Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht

Burgenland
04.12.2025 06:00
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet ...
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet und führte schließlich zu Ermittlungen.(Bild: Privat)

In burgenländischen Stoob sollen Schüler nach einer Skizze, die ihr Lehrer an die Wand gezeichnet haben soll, ein Hakenkreuz gemauert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem Pädagogen droht jetzt ein Disziplinarverfahren.

0 Kommentare

Pfusch im Klassenzimmer oder bewusst verbotene Symbolik? In der Keramikfachschule in Stoob sorgt ein Arbeitsauftrag für erhebliches Aufsehen und womöglich ein juristisches Nachspiel: Schüler sollen in der Vorwoche im Unterricht ein Hakenkreuz mauern haben müssen – Stein für Stein. Ob dahinter bloße Gedankenlosigkeit oder der Einsatz verbotener NS-Symbolik steckt, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Direktor erstattete Anzeige
Fest steht derweilen nur: Der Vorfall hat sich schnell herumgesprochen und ist schließlich bei den Behörden gelandet. Das Hakenkreuz zählt in Österreich zu den verbotenen NS-Symbolen. Jede erkennbare Darstellung fällt unter die Verbotsbestimmungen, unabhängig davon, ob das Zeichen gedreht, gespiegelt oder stilisiert ist.

Die Skizze, die alles ausgelöst haben soll: An diesem vorgezeichneten Muster sollen sich die ...
Die Skizze, die alles ausgelöst haben soll: An diesem vorgezeichneten Muster sollen sich die Schüler beim Mauern orientiert haben.(Bild: Privat)

Aufmerksam auf den Fall hat der Direktor der Berufsschule Pinkafeld gemacht, an der der Lehrer ebenfalls tätig sein soll. Nach Rücksprache mit der Bildungsdirektion Burgenland habe er die Polizei informiert und telefonisch Anzeige erstattet. Beamte fuhren nach Stoob und dokumentierten die Situation.

Zitat Icon

Ob es eine bewusste Handlung war, wird sich herausstellen. 

Bildungsdirektor Alfred Lehner

Dem Lehrer drohen dienstrechtliche Konsequenzen
Die Bildungsdirektion bestätigte die Anzeige. „Derzeit wird auch geprüft, ob es für den Lehrer dienstrechtliche Konsequenzen gibt. Ob es eine bewusste Handlung war, wird sich herausstellen“, erklärt Bildungsdirektor Alfred Lehner. Nach bisherigen Schilderungen soll der Lehrer vor Beginn der Arbeit eine Skizze an die Wand gezeichnet haben, an der sich die Schüler beim Mauern orientieren sollen.

Ob rechts oder links: Beides ist verboten
Ob die Form des Arbeitsauftrages bewusst gewählt wurde oder ob der Lehrer ihre Wirkung unterschätzt hat, sollen die polizeilichen Ermittlungen jetzt klären. In der Diskussion rund um das gemauerte Symbol wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Form „in die falsche Richtung“ zeige und daher nicht dem historischen NS-Zeichen entspreche.

Für die rechtliche Bewertung wäre das allerdings unerheblich. In Österreich sind beide Varianten verboten. Entscheidend ist der erkennbare Bezug zur NS Symbolik, nicht die Drehrichtung des Zeichens.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 5°
Symbol bedeckt
Güssing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-0° / 5°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
4° / 6°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
2° / 4°
Symbol bedeckt
Mehr Burgenland
Bei Bauarbeiten
Hang rutschte teils ab, Südautobahn wurde gesperrt
Weingarten verwildert
Rebstock-Killer ignoriert: 6000 Euro Strafe!
Jetzt Tickets sichern!
Zusatztermin für ‘Romeo & Julia‘ in Wien
Treibjagd geschützt
Helikopter-Einsatz wegen neun Tierschützern
Burgenland macht Ernst
Herzchirurgie in Klinik Oberwart startet 2026
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine