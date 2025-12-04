Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht

Dem Lehrer drohen dienstrechtliche Konsequenzen

Die Bildungsdirektion bestätigte die Anzeige. „Derzeit wird auch geprüft, ob es für den Lehrer dienstrechtliche Konsequenzen gibt. Ob es eine bewusste Handlung war, wird sich herausstellen“, erklärt Bildungsdirektor Alfred Lehner. Nach bisherigen Schilderungen soll der Lehrer vor Beginn der Arbeit eine Skizze an die Wand gezeichnet haben, an der sich die Schüler beim Mauern orientieren sollen.