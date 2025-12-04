Streit in Bus: Doch es steht Aussage gegen Aussage

Streit, weil Bus bei Haltestelle nicht anhielt

Weder Polizei noch IT-Fachleute in Feldkirch oder Innsbruck konnten die Datei öffnen. Der Fahrer aber berichtet: „Mein Vorgesetzter hat das Video gesehen und gesagt: Das war ein krasser Vorfall.“ Beide Männer stimmen nur in einem Punkt überein: Es gab Streit um die Haltestelle. Der Angeklagte habe zu spät gedrückt, der Fahrer folglich angekündigt, erst an der nächsten Station zu halten. Was dann geschah, könnte unterschiedlicher nicht erzählt werden. Der junge Somalier behauptet, lediglich Folgendes gesagt zu haben: „Wenn ich nicht aussteigen kann, muss ich durch die Scheibe springen.“ Der Busfahrer dagegen beschreibt einen aufgebrachten Fahrgast, der ihn beschimpft und versucht habe, die Tür am Fahrerplatz eigenhändig zu öffnen.