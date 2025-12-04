Ein Papst als Top-Diplomat

Leo XIV., der als „stille Kraft“ gilt, hat mit seinem kühlen Charisma (= Gabe der Überzeugung), Mut und großem diplomatischem Geschick gehandelt, was man profanen Politikern wünschen möchte. Sogar Erdoğan wurde woke und machte eine Pause in seiner Nadelstichpolitik gegen das Christentum, das er vor allem aus der Perspektive von Konflikten mit den Griechen und Armeniern sieht. Stattdessen, oder gerade deshalb, bereitete er dem Papst einen pompösen Staatsempfang.