Strompaket: Verbund schießt Hunderte Millionen zu

Das angekündigte Billigstrompaket von Kanzler Christian Stocker scheint gesichert. Denn der mehrheitlich staatliche Verbund-Konzern will dafür eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Millionen ausschütten.
Der Beschluss einer Sonderdividende erfolgt vor dem Hintergrund von Plänen der Regierung, die Stromkunden mit 500 Millionen Euro zu entlasten.
Der Verbund-Vorstand werde der ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie auszuschütten, teilte das Unternehmen am Mittwochabend ad hoc ohne nähere Begründung mit.
Verbund gehört mehrheitlich der Republik
Der Verbund gehört über die Staatsholding ÖBAG zu 51 Prozent der Republik. Ein Syndikat aus EVN und Wiener Stadtwerke hält gut 25 Prozent, die TIWAG gut fünf Prozent. Weniger als 20 Prozent des Aktienkapitals sind im Streubesitz.
Bis zu 1,6 Milliarden Euro Gewinn erwartet
Der Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) zwischen rund 2,750 und 2,90 Milliarden Euro und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1,5 und 1,6 Milliarden Euro.
Die Bundesregierung unter Kanzler Christian Stocker (ÖVP) plant bekanntlich ein Billigstrompaket, um die Österreicher in Sachen Energiekosten zu entlasten. In Regierungskreisen gibt es daher Überlegungen, Sonderdividenden bzw. Rücklagen bei staatsnahen Unternehmen wie Verbund und OMV für staatliche Entlastungspakete zu nutzen.
Rechtlich ist es grundsätzlich zulässig, dass die Republik als Mehrheitseigentümerin laut über eine Sonderdividende nachdenkt – eine förmliche Weisung an den Vorstand wäre unzulässig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.