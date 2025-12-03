Strompaket: Verbund schießt Hunderte Millionen zu

Verbund gehört mehrheitlich der Republik

Der Verbund gehört über die Staatsholding ÖBAG zu 51 Prozent der Republik. Ein Syndikat aus EVN und Wiener Stadtwerke hält gut 25 Prozent, die TIWAG gut fünf Prozent. Weniger als 20 Prozent des Aktienkapitals sind im Streubesitz.