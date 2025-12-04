Gewinnen Sie einen Kobold VM7 Akkusauger

Vorteilswelt
04.12.2025 05:00
Vorwerk erweitert mit dem neuen Kobold VM7 sein Reinigungssortiment.
Vorwerk erweitert mit dem neuen Kobold VM7 sein Reinigungssortiment.(Bild: vorwerk)

Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit der vielen Geschenkeinkäufe, sondern auch eine Zeit, in der viel gepatzt und gekleckert wird. Entsprechend müssen die eigenen vier Wände immer wieder auf Vordermann gebracht werden. Mit dem leistungsstarken Kobold VM7 Akkusauger von Vorwerk ist dies in kürzester Zeit erledigt und passend zum baldigen Fest können Sie auf krone.at einen gewinnen. 

Klein, aber leistungsstark – der neue Kobold VM7 Akkusauger von Vorwerk sorgt mit zwei Reinigungsmodi, einer innovativen 2-in-1-Düse und einem langlebigen Akku für eine stressfreie Weihnachtszeit. Ob Mehl, Zuckerperlen oder Brösel nach der großen Weihnachtsbäckerei, mit diesem praktischen Helferlein bleibt kein Staubkorn zurück! Die ergonomische Formgebung und die ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglichen zudem eine komfortable Handhabung im Alltag.

Mit zwei Leistungsstufen sorgt der Kobold VM7 fuer gruendliche Reinigung.
Mit zwei Leistungsstufen sorgt der Kobold VM7 fuer gruendliche Reinigung.(Bild: vorwerk)

Und wenn‘s zu Weihnachten dann doch turbulenter her geht: Der neue Boost-Modus meistert dank intensivierter Saugleistung auch größere Herausforderungen im Handumdrehen. Der Kobold VM7 Akkusauger ist bei allen Kobold Beraterinnen und Beratern, im Vorwerk Onlineshop unter www.vorwerk.at sowie in den Vorwerk Stores zu einem Preis von 229 Euro (komplett als Set mit Wandhalterung inkl. Ladegerät und USB-C-Kabel) erhältlich. Einmal Kobold. Für immer Zuhause

Mitmachen und gewinnen
krone.at verlost passend zur Vorweihnachtszeit einen Kobold VM7 Akkusauger von Vorwerk im Wert von 229 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

