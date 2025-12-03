Wie EU ab 2027 auf russisches Gas verzichten will

Milliardeneinnahmen für Putin sollen versiegen

Der Grund der Importstopps ist klar: Auch nach knapp vier Jahren Krieg erwirtschaftet Russland mit Energielieferungen in die EU weiterhin Milliardengewinne. So führten EU-Staaten nach offiziellen Zahlen im Jahr 2024 immer noch 52 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland ein, was rund einem Fünftel aller Einfuhren entsprach. Dafür nahm der staatliche Gaskonzern Gazprom 15,6 Milliarden Euro ein (zum Vergleich: aus den USA kauften wir um 19,1 Milliarden Euro). Hinzu kamen 13 Millionen Tonnen Rohöl und mehr als 2800 Tonnen Uran in angereicherter Form oder als Kernbrennstoff. Alleine heuer im ersten Halbjahr gaben wir alleine für russisches Flüssiggas weitere 4,5 Milliarden Euro aus.