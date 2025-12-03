Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausstieg mit Ausnahmen

Wie EU ab 2027 auf russisches Gas verzichten will

Wirtschaft
03.12.2025 21:30
Die EU will dem Import von Russengas weitgehend den Hahn abdrehen.
Die EU will dem Import von Russengas weitgehend den Hahn abdrehen.(Bild: AFP/SERGEI SUPINSKY)

Die EU-Staaten haben sich im Ringen um einen kompletten Ausstieg aus russischem Erdgas geeinigt. Bis spätestens 1. November 2027 soll es keinen Import mehr geben – aber nur schrittweise. Es gibt Ausnahmen für einige Länder sowie im Notfall. Dass die Preise für Gas dadurch wieder hochschießen, befürchtet Brüssel nicht.

0 Kommentare

Gemäß der Einigung vom Mittwoch zwischen Regierungen und dem EU-Parlament soll die Einfuhr von russischem Gas über Pipelines auf Grundlage von langfristigen Verträgen bis spätestens 1. November 2027 komplett eingestellt werden. Ausnahmen sind für Binnenländer vorgesehen, die nach Abschluss kurzfristiger Verträge noch zwei Monate länger Erdgas aus Russland beziehen dürfen. Das sind im Wesentlichen Ungarn und die Slowakei.

Importverbot ab Jänner 2027
Ein Verbot für den Import von russischem Flüssig-Erdgas (LNG) soll gemäß 19. Sanktionspaket der EU schon ab Jänner 2027 gelten. Für russische Ölexporte in die Slowakei und Ungarn soll die EU-Kommission laut der in Brüssel erzielten Einigung im nächsten Jahr einen Plan für den Ausstieg bis Ende 2027 vorlegen. Die beiden Staaten beziehen als einzige in der EU noch Rohöl aus Russland und sind wie gesagt auch in hohem Maße von russischen Erdgaslieferungen abhängig.

Das Balkendiagramm zeigt die Gas-Importe der EU aus verschiedenen Ländern in den Jahren 2021 und 2024. Die Importe aus Russland sinken von 150 auf 52 Milliarden Kubikmeter. Norwegen steigert seine Lieferungen von 80 auf 91 Milliarden Kubikmeter. Die USA erhöhen ihre Exporte von 19 auf 45 Milliarden Kubikmeter. Die Mengen aus Algerien und anderen Ländern bleiben fast gleich. Quelle: EU-Kommission.

Schon mehrfach haben Ungarn und die Slowakei weitreichende Pläne zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland blockiert. Die Regierung in Budapest hat zuletzt mit rechtlichen Schritten gegen Brüssel gedroht und von einer „rechtswidrigen Lösung, die den europäischen Werten widerspricht“, gesprochen.

Sicherheitsklausel enthält kurzfristige Ausnahmen
Die Einigung soll rechtliche Sicherheit schaffen. Denn während die Sanktionen gegen Moskau alle sechs Monate verlängert werden müssen und Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten erfordern, sollen die nun vorgesehenen rechtlichen Änderungen dauerhaft gelten.

Allerdings enthält die Einigung eine Art Sicherheitsklausel, falls die Versorgungssicherheit eines oder mehrerer Mitgliedsstaaten ernsthaft gefährdet sein sollte. Ruft ein Mitgliedsstaat den Notstand aus, dann könnte die EU-Kommission den betroffenen Ländern erlauben, das Einfuhrverbot für Gas auszusetzen und sich wieder zeitlich begrenzt aus Russland zu versorgen.

Lesen Sie auch:
EU-Einigung auf Datum
Komplettverzicht auf russisches Gas bis Ende 2027
03.12.2025
Stromimport verdoppelt
Explosion beim Gasverbrauch: 22% Plus im Oktober
02.12.2025
Putin wirkt gefasst
Russland: Milliardeneinbruch bei Öl und Gas
24.11.2025

Milliardeneinnahmen für Putin sollen versiegen
Der Grund der Importstopps ist klar: Auch nach knapp vier Jahren Krieg erwirtschaftet Russland mit Energielieferungen in die EU weiterhin Milliardengewinne. So führten EU-Staaten nach offiziellen Zahlen im Jahr 2024 immer noch 52 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland ein, was rund einem Fünftel aller Einfuhren entsprach. Dafür nahm der staatliche Gaskonzern Gazprom 15,6 Milliarden Euro ein (zum Vergleich: aus den USA kauften wir um 19,1 Milliarden Euro). Hinzu kamen 13 Millionen Tonnen Rohöl und mehr als 2800 Tonnen Uran in angereicherter Form oder als Kernbrennstoff. Alleine heuer im ersten Halbjahr gaben wir alleine für russisches Flüssiggas weitere 4,5 Milliarden Euro aus.

EU-Kommission: Importstopp trifft Konsumenten kaum
Einer Analyse der EU-Kommission nach würde der Komplettverzicht auf russisches Gas kein Risiko für die Versorgungssicherheit bedeuten. Auf dem Weltmarkt gebe es genügend andere Anbieter, heißt es aus Brüssel. Konsumenten müssten sich demnach keine großen Sorgen über steigende Gaspreise machen.

Porträt von Christian Ebeert
Christian Ebeert
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
313.650 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
157.318 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.524 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
801 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
640 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Wirtschaft
Ausstieg mit Ausnahmen
Wie EU ab 2027 auf russisches Gas verzichten will
Umsatzplus
Franchise-Ketten trotzen der Wirtschaftsflaute
Salzburgs Top-Deals
6,4 Millionen Euro für Einfamilienhaus in Salzburg
Rückenwind für Kanzler
Strompaket: Verbund schießt Hunderte Millionen zu
Mit vier Filialen
Händler für Biker-Zubehör in den Konkurs gerutscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf