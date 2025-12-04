Das Zahnfleisch als wichtiger Schutzschild im Mund

Damit es erst gar nicht so weit kommt, braucht das Zahnfleisch vor allem konsequente, schonende Pflege. Zweimal tägliches Zähneputzen mit einer weichen Bürste entfernt Beläge, die ansonsten Entzündungen auslösen können. Ebenso wichtig ist die Reinigung der Zwischenräume. Zahnseide oder Interdentalbürsten erreichen Stellen, an denen sich Bakterien besonders gern sammeln. Wer zusätzlich eine antibakterielle Mundspülung benutzt, unterstützt die natürliche Schutzfunktion des Zahnfleischs.