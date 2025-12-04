Vorteilswelt
Mund und Zähne

Das Zahnfleisch als wichtiger Schutzschild im Mund

Gesund
04.12.2025 06:00
Helles Zahnfleisch sieht nicht nur schöner aus als entzündetes.
Helles Zahnfleisch sieht nicht nur schöner aus als entzündetes.

Gesundes Zahnfleisch ist wichtig für die Mundgesundheit, da es Zähne stabilisiert und als Schutzbarriere gegen Bakterien dient. Eine Zahnfleischerkrankung kann nicht nur zu Zahnausfall führen, sondern auch das Risiko für Herz- und Atemwegserkrankungen erhöhen. Wie man es rosig und gesund erhält.

Gesundes Zahnfleisch ist weit mehr als nur ein schöner Rahmen für die Zähne: Es ist ihr „Unterstützer“, ihr „Partner“. Dennoch wird es in der täglichen Pflege oft übersehen. Dabei beginnt die Mehrheit aller Zahnprobleme nicht am Zahn selbst, sondern am Zahnfleisch.

Gingivitis (Zahnfleischentzündung) und Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates) entstehen meist schleichend – und können langfristig sogar zu Zahnverlust führen.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, braucht das Zahnfleisch vor allem konsequente, schonende Pflege. Zweimal tägliches Zähneputzen mit einer weichen Bürste entfernt Beläge, die ansonsten Entzündungen auslösen können. Ebenso wichtig ist die Reinigung der Zwischenräume. Zahnseide oder Interdentalbürsten erreichen Stellen, an denen sich Bakterien besonders gern sammeln. Wer zusätzlich eine antibakterielle Mundspülung benutzt, unterstützt die natürliche Schutzfunktion des Zahnfleischs.

Richtige Ernährung als wichtiger Faktor
Aber auch Lebensgewohnheiten spielen eine Rolle: So stärkt etwa ausgewogene Ernährung die Widerstandskraft des Zahnfleischs. Besonders wichtig sind Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren. Rauchen hingegen schränkt die Durchblutung ein und macht das Gewebe anfällig für Entzündungen – ein Grund, weshalb Raucher ein deutlich erhöhtes Risiko für Parodontitis haben.

Warum all das so wichtig ist?
Weil entzündetes Zahnfleisch den Zahnhalteapparat schwächt. Zieht sich das Gewebe zurück, entstehen u. a. Taschen, in denen sich Bakterien vermehren. Mitunter baut sich sogar der Knochen ab und die „Beißerchen“ beginnen sich zu lockern. Gesunde Zähne brauchen daher immer ein gesundes Fundament. Regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt runden die Pflege ab. Früh erkannte Probleme lassen sich oft einfach behandeln.

