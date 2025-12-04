Sturm vor Derby „extrem verunsichert und ratlos“

„Wir müssen die Kirche im Dorf lassen“, stieg Semlic auf die Euphoriebremse. Obwohl die WSG als Siebenter nur fünf Punkte hinter dem Tabellenführer liegt, stellt man sich offiziell weiter auf Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe ein. „Wenn ich die Bundesliga-Kennzahlen anschaue, haben einige Zweitligisten höhere Personalkosten als wir“, sagte Semlic, der als früherer Sturm-Nachwuchstrainer und fortwährender „Homebase“ in Graz einen speziellen Sieg feiern durfte. Matchwinner war Nikolai Baden Frederiksen mit zwei herrlichen Treffern. „Nach den letzten Wochen ist das die Kirsche auf der Torte. Wenn du die Spiele gewinnst, sind die Top sechs möglich“, sagte der nach Wattens zurückgekehrte Stürmer.