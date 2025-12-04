Dieb vergriff sich am Adventmarkt an Kassa

Zeugen gesucht! Ein frecher Langfinger machte sich den Trubel am Adventmarkt zunutze und griff in die Kasse. Betroffen ist kein „reicher Standler“, sondern eine gemeinnützige Organisation. Jetzt hofft man in Allhaming (Oberösterreich), dass Hinweise auf den Ganoven eingehen.
„Wir sind ein kleiner Ort, wo jeder jeden kennt und jeder jedem vertraut“, sagt Karl Kastner, Bürgermeister der 1300-Seelen-Gemeinde Allhaming. Dieses Vertrauen sei vergangenes Wochenende aber erschüttert worden, denn beim Adventmarkt am Kirchenplatz dürfte ein gemeiner Dieb unterwegs gewesen sein. Dieser hatte es auf die Kassa der örtlichen Landjugend abgesehen, die beim Adventmarkt mit dem Verkauf von Punsch und Glühmost ihr Budget aufbessern wollte.
Die jungen Menschen arbeiten freiwillig und mit großem Idealismus für unser Miteinander. Sie verdienen Respekt und keinen Diebstahl.
Karl Kastner, Bürgermeister Allhaming
Kassaprüfung zeigte Diebstahl auf
Bei der Kassaprüfung kam es zum bösen Erwachen: Der Betrag stimmte nicht mit der verkauften Menge überein, mehrere Hundert Euro fehlten. Jemand dürfte im Getümmel das Geld genommen haben und konnte damit unerkannt entwischen.
Bürgermeister appelliert an Dieb
In den sozialen Netzwerken fordert Bürgermeister Kastner den Unbekannten auf, das Geld zurückzugeben. „Die jungen Menschen, die du damit geschädigt hast, arbeiten freiwillig und mit großem Idealismus für unser gemeinsames Miteinander. Sie verdienen Respekt – keinen Diebstahl“, postet Kastner auf der Seite der Gemeinde.
Rund 360-mal wurde der Beitrag geteilt und mehr als 41.000-mal angesehen – bis dato aber ohne Erfolg: „Der Vorfall wurde angezeigt. Es sind keine Hinweise eingegangen, das Geld ist leider nicht wieder aufgetaucht“, ist der Bürgermeister enttäuscht und betont: „So etwas tut man einfach nicht.“
