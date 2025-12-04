Dieb vergriff sich am Adventmarkt an Kassa

„Wir sind ein kleiner Ort, wo jeder jeden kennt und jeder jedem vertraut“, sagt Karl Kastner, Bürgermeister der 1300-Seelen-Gemeinde Allhaming. Dieses Vertrauen sei vergangenes Wochenende aber erschüttert worden, denn beim Adventmarkt am Kirchenplatz dürfte ein gemeiner Dieb unterwegs gewesen sein. Dieser hatte es auf die Kassa der örtlichen Landjugend abgesehen, die beim Adventmarkt mit dem Verkauf von Punsch und Glühmost ihr Budget aufbessern wollte.