Wie Lebensmittel wieder billiger werden könnten

Als Erstes empfiehlt das Institut, auf EU-Ebene gegen die sogenannten territorialen Lieferbeschränkungen vorzugehen, hierzulande auch als „Österreich-Aufschlag“ bekannt. Dabei handelt es sich um von bestimmten großen Herstellern auferlegte Beschränkungen. Diese machen es Groß- und Einzelhändlern sehr schwer oder unmöglich, Produkte in einem günstigeren Mitgliedsstaat zu kaufen und in einem anderen weiterzuverkaufen.