Was macht ein goldener Fuß vor der Grazer Oper?

Denn die Produktion der Choreografin Estefania Miranda wird nicht nur den Bühnenraum, sondern das gesamte Haus bespielen. „Sie verwandelt das Opernhaus in einen organischen Körper. Der riesige, goldene Fuß ist Teil dieses Körpers und symbolisiert das Eintreten des Publikums in Dantes Innenwelt“, erklärt Elwert. Man könnte auch sagen, die Tanzproduktion steckt also schon mal einen Zeh in Wasser und testet die Temperatur.