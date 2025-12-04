Was macht ein goldener Fuß vor der Grazer Oper?

Bei vielen Passanten in Graz herrscht Verwirrung: Vor dem Opernhaus steht seit einigen Tagen ein riesiger Goldfuß. Die „Steirerkrone“ hat nachgefragt, warum …
Man kann ihn nicht übersehen, wenn man an der Grazer Oper vorbeikommt, den riesigen goldenen Fuß, der direkt vor dem Eingang steht. „Es ist Advent, vielleicht soll das ja der Fuß Gottes sein“, mutmaßt ein Passant aus Oberösterreich beim Lokalaugenschein der „Krone“.
Und tatsächlich gibt es einen göttlichen Grund für diesen ungewöhnlichen Anblick: Am 19. Jänner feiert mit „La Divina Commedia (Die göttliche Komödie)“ eine neue Ballett-Produktion nach dem Klassiker von Dante Alighieri Premiere. Und für diese soll der goldene Fuß schon jetzt Werbung machen. „Es ist aber mehr als nur eine geschickte Marketingaktion“, sagt Ballettchef Dirk Elwert.
Denn die Produktion der Choreografin Estefania Miranda wird nicht nur den Bühnenraum, sondern das gesamte Haus bespielen. „Sie verwandelt das Opernhaus in einen organischen Körper. Der riesige, goldene Fuß ist Teil dieses Körpers und symbolisiert das Eintreten des Publikums in Dantes Innenwelt“, erklärt Elwert. Man könnte auch sagen, die Tanzproduktion steckt also schon mal einen Zeh in Wasser und testet die Temperatur.
Für Ulrich Lenz, den Intendanten der Oper, soll der goldene Fuß aber bei Passanten auch einfach nur „Neugier schaffen, den Prachtbau mitten im Herzen von Graz zu betreten“, wie er sagt. Er sieht in der Aktion einen „weiteren Mosaikstein unseres Bemühens, die Oper zu öffnen“ und „zu einem Begegnungsort für alle“ zu machen.
