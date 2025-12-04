Vorteilswelt
Türchen 4

Seit 35 Jahren mit der Pferdekutsche unterwegs

Kärnten
04.12.2025 05:00
Andreas Neuschitzer und seine Leidenschaft – das Kutschenfahren.
Andreas Neuschitzer und seine Leidenschaft – das Kutschenfahren.(Bild: Roland Holitzky)

Dieses Angebot kann sich wohl niemand mehr wegdenken. Seit 35 Jahren sind Andreas Neuschitzer und sein Team mit der Pferdekutsche am Katschberg unterwegs. Was er erlebt hat und wen er kutschieren durfte, erzählt er im Adventkalender der „Kärntner Krone“.

0 Kommentare

Eines der beliebtesten Ausflugsziele – vor allem in der Adventzeit – ist der Adventwanderweg am Katschberg. Doch was bei diesem Tagesausflug nicht fehlen darf, ist die Schlittenfahrt dorthin.

Seit 1989 gibt es das Pferdezentrum auf der Katschberghöhe, das aktuell von Astrid Rauscher betrieben wird. „Derzeit haben wir 18 Pferde und zehn Ponys“, erzählt Mitgründer und Lebenspartner Andreas Neuschitzer. Er ist auch als Kutscher unterwegs, und hat schon so manches miterleben dürfen.

Auf die schönen Momente denkt Neuschitzer gern zurück. „Für mich ist es eine wertvolle Arbeit, man arbeitet mit Tieren, lernt immer neue Menschen kennen und kann ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Bis ins Gontal fährt Neuschitzer mit den Kutschen.
Bis ins Gontal fährt Neuschitzer mit den Kutschen.(Bild: Roland Holitzky)

Viele Stars und Sternchen kutschiert
Am Schlitten zur Pritzhütte, die im Gontal der Start des Adventweges ist, durfte er bereits einige Stars und Sternchen kutschieren. „Da könnte ich sicher 50 Leute aufzählen“, lacht der Hütteneigentümer und erinnert sich an einige Generaldirektoren, Politiker, Bundeskanzler, Landeshauptmännern, Sänger wie Nik P., Andrea Berg und etliche Sportler. „Karoline Edtstadler, die Landeshauptfrau von Salzburg, geht mir noch ab, und das, obwohl sich das Gontal auf der Salzburger Seite vom Katschberg befindet“, schmunzelt er.

Immer weniger Kutscher, dafür interessierte Mädchen
Neuschitzer erinnert sich noch gut an die Anfangszeit. „Damals sind wir nur im Winter mit unseren Kutschen gefahren. Jetzt fahren wir das ganze Jahr über – es ist ein Angebot, das sehr gern angenommen wird“, freut sich der Pensionist. Dennoch wird es immer schwieriger, Kutscher zu finden. „Aber immer mehr Mädchen kommen nach ihrer Schulausbildung, die sich auf Pferde spezialisiert haben, zu mir als Kutscherinnen arbeiten“, erzählt er.

Lesen Sie auch:
Das Hotel Alpenrose wurde heuer erweitert und erneuert. 
Türchen 3
Kein WLAN und TV: Hier wird Natur großgeschrieben
03.12.2025
Türchen 2
In diesem Weingarten kann man bald übernachten
02.12.2025
Türchen 1
Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Holzwerke
01.12.2025

Einer seiner schönsten Momente: „Vollmondtouren im tief verschneitem und windstillem Jänner. Diese Stimmung ist einfach magisch.“ 

Wir verlosen...
Eine private Kutschfahrt am Katschberg für zwei bis acht Personen (in der Zeit von Weihnachten bis Ende April). Und das im Wert von 200 Euro. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen: 

Viel Glück beim Mitmachen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
