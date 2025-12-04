Seit 35 Jahren mit der Pferdekutsche unterwegs

Immer weniger Kutscher, dafür interessierte Mädchen

Neuschitzer erinnert sich noch gut an die Anfangszeit. „Damals sind wir nur im Winter mit unseren Kutschen gefahren. Jetzt fahren wir das ganze Jahr über – es ist ein Angebot, das sehr gern angenommen wird“, freut sich der Pensionist. Dennoch wird es immer schwieriger, Kutscher zu finden. „Aber immer mehr Mädchen kommen nach ihrer Schulausbildung, die sich auf Pferde spezialisiert haben, zu mir als Kutscherinnen arbeiten“, erzählt er.