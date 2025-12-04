Seit 35 Jahren mit der Pferdekutsche unterwegs

Dieses Angebot kann sich wohl niemand mehr wegdenken. Seit 35 Jahren sind Andreas Neuschitzer und sein Team mit der Pferdekutsche am Katschberg unterwegs. Was er erlebt hat und wen er kutschieren durfte, erzählt er im Adventkalender der „Kärntner Krone“.
Eines der beliebtesten Ausflugsziele – vor allem in der Adventzeit – ist der Adventwanderweg am Katschberg. Doch was bei diesem Tagesausflug nicht fehlen darf, ist die Schlittenfahrt dorthin.
Seit 1989 gibt es das Pferdezentrum auf der Katschberghöhe, das aktuell von Astrid Rauscher betrieben wird. „Derzeit haben wir 18 Pferde und zehn Ponys“, erzählt Mitgründer und Lebenspartner Andreas Neuschitzer. Er ist auch als Kutscher unterwegs, und hat schon so manches miterleben dürfen.
Auf die schönen Momente denkt Neuschitzer gern zurück. „Für mich ist es eine wertvolle Arbeit, man arbeitet mit Tieren, lernt immer neue Menschen kennen und kann ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“
Viele Stars und Sternchen kutschiert
Am Schlitten zur Pritzhütte, die im Gontal der Start des Adventweges ist, durfte er bereits einige Stars und Sternchen kutschieren. „Da könnte ich sicher 50 Leute aufzählen“, lacht der Hütteneigentümer und erinnert sich an einige Generaldirektoren, Politiker, Bundeskanzler, Landeshauptmännern, Sänger wie Nik P., Andrea Berg und etliche Sportler. „Karoline Edtstadler, die Landeshauptfrau von Salzburg, geht mir noch ab, und das, obwohl sich das Gontal auf der Salzburger Seite vom Katschberg befindet“, schmunzelt er.
Immer weniger Kutscher, dafür interessierte Mädchen
Neuschitzer erinnert sich noch gut an die Anfangszeit. „Damals sind wir nur im Winter mit unseren Kutschen gefahren. Jetzt fahren wir das ganze Jahr über – es ist ein Angebot, das sehr gern angenommen wird“, freut sich der Pensionist. Dennoch wird es immer schwieriger, Kutscher zu finden. „Aber immer mehr Mädchen kommen nach ihrer Schulausbildung, die sich auf Pferde spezialisiert haben, zu mir als Kutscherinnen arbeiten“, erzählt er.
Einer seiner schönsten Momente: „Vollmondtouren im tief verschneitem und windstillem Jänner. Diese Stimmung ist einfach magisch.“
Wir verlosen...
Eine private Kutschfahrt am Katschberg für zwei bis acht Personen (in der Zeit von Weihnachten bis Ende April). Und das im Wert von 200 Euro. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen:
Viel Glück beim Mitmachen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.