Wer Business fliegt, soll nicht mit Steinen werfen

Längst fliegt Privatmann Kurz als erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Flüge nicht mehr von der öffentlichen Hand bezahlt werden, wohl „Business“ und keiner muss sich daran stoßen. Doch an teuren Politiker-Flügen, die aus der Staatskassa bezahlt werden, stoßen sich viele. So wollten wir in der „Krone“-Frage des Tages wissen, ob es ein Business-Class-Verbot für die Volksvertreter geben soll – 87 Prozent sagten Ja! Eindeutiger geht es nicht.