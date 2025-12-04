Nach Todesfällen liegt neues Notarzt-Konzept vor

„Auf Basis unseres Pilotprojekts vom Frühjahr haben wir ein erprobtes und umfassendes Konzept. Genau dieses liegt jetzt auf dem Tisch“, so Lindner. Die Kosten für dieses „strategische Notarztsystem“ würden sich laut dem Konzept jährlich auf rund 370.000 Euro belaufen – ein Standardsystem mit Regelbetrieb rund um die Uhr würde hingegen auf 930.000 Euro kommen.