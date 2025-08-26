Vorarlbergs Zweitligisten mit Sorgenfalten im Cup

„Macht nur Sinn, wenn...“

Angesichts der zwei längeren Ausfälle ist es wahrscheinlich, dass sich in Sachen Neuverpflichtung noch etwas tut. Eine Variante wären Leihspieler von Kooperationsklub Clermont. „Das macht aber nur Sinn, wenn sie uns sofort weiterhelfen“, stellt Mader klar. Eine andere Option ist, dass über das Netzwerk von CSC noch ein Spieler kommt. Bis zum 5. September ist das Transferfenster noch geöffnet, es bleibt also noch etwas Zeit.