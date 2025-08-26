Vorteilswelt
Schwierige Aufgaben

Vorarlbergs Zweitligisten mit Sorgenfalten im Cup

Vorarlberg
26.08.2025 06:55
Austria-Trainer Markus Mader macht die aktuelle Personalsituation zu schaffen.
Austria-Trainer Markus Mader macht die aktuelle Personalsituation zu schaffen.(Bild: GEPA)

In Kapfenberg setzte es für die Austria eine 1:3-Niederlage, heute gibt es in Lustenau in der 2. ÖFB-Cup-Runde die Chance zur Revanche. Allerdings muss Trainer Markus Mader gleich drei Offensivkräfte vorgeben. Und auch bei SW Bregenz lief vor dem Duell mit Marchfeld alles reibungslos.

Ibrahim Outtara, der sich gegen Stripfing die Schulter auskegelte, fällt bis zu drei Monaten aus. Mario Vucenovic fehlt nach einem Muskelfaserriss ebenso mehrere Wochen und auch Haris Ismailbecogliu laboriert noch an einer Knöchelverletzung. Für das heutige Pokal-Duell, bei dem Mader ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, stehen dem Trainer nur noch 16 Feldspieler zur Verfügung.

„Macht nur Sinn, wenn...“
Angesichts der zwei längeren Ausfälle ist es wahrscheinlich, dass sich in Sachen Neuverpflichtung noch etwas tut. Eine Variante wären Leihspieler von Kooperationsklub Clermont. „Das macht aber nur Sinn, wenn sie uns sofort weiterhelfen“, stellt Mader klar. Eine andere Option ist, dass über das Netzwerk von CSC noch ein Spieler kommt. Bis zum 5. September ist das Transferfenster noch geöffnet, es bleibt also noch etwas Zeit.

Regi van Acker muss mit seinen Bregenzern bei Ostligist Marchfeld ran.
Regi van Acker muss mit seinen Bregenzern bei Ostligist Marchfeld ran.(Bild: GEPA)

Warten auf Erfolgserlebnis
Sorgenfalten gibt es auch bei SW Bregenz nach dem nicht gerade gelungenen Saisonstart. Das Team von Trainer Regi van Acker braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Im ÖFB-Cup trifft Bregenz, das nach dem Klagenfurt-Spiel direkt nach Wien reiste, heute im Aulandstadion in Mannsdorf auf Marchfeld Donauauen. Die Niederösterreicher belegten in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Regionalliga Ost. Am Mittwoch sind dann Dornbirn und Altach im Pokal-Einsatz. 

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Vorarlberg
