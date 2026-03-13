„Will mit Steindorfern nichts mehr zu tun haben!“

Nach dem verlorenen Finale in der Kärntner Eishockey-Division-I musste sich Althofens Boss Karl Weitensfelder von Meister Steindorf anhören, ein „schlechter Verlierer“ zu sein. Dem kontert der Chef nun und stichelt auch in Richtung Schiris. Weiters pikant: Der Titelverteidiger ließ einen Kurstädter nachträglich sogar noch sperren.