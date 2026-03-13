Sanitäter an der Schule: Lizenz für Lebensretter
14 geprüfte Helfer
Die ersten Jugendlichen verlassen eine Kärntner Schule als Maturanten und geprüfte Rettungssanitäter: Zukunftsweisendes Angebot am BG/BRG Mössinger in Klagenfurt.
„Ich gratuliere Ihnen: Sie sind Direktor der sichersten Schule Österreichs“, so Martin Pirz, der Kärntner Rotkreuz-Präsident, zu Franz Furtschegger vom BG/BRG Mössinger. Denn an dieser Klagenfurter Schule haben 13 Schülerinnen und ein Schüler ein Zeugnis bekommen, das, wie Bildungsdirektorin Isabella Penz vermutet, das Leben der Jugendlichen noch stärker beeinflussen und begleiten könnte wie das in wenigen Wochen zu erwartende Maturazeugnis: Die Jugendlichen haben in mehr als 100 Theorie- und 160 Praxisstunden die Erste Hilfe von Grund auf gelernt und sind nun Rettungssanitäter.
