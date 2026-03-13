Das verzweifelte Warten auf einen Aha-Effekt

LIVE: Wer holt sich die Sprint-Pole in Shanghai?
Formel 1 im Ticker
Skisprung-Star Stefan Kraft steckt in seiner bislang größten Krise. Nach enttäuschenden Ergebnissen bei Tournee, Skiflug-WM und Olympia scheiterte er zuletzt im Weltcup in der Quali. Er kann das Problem nicht an einem Punkt festmachen: „Ich habe jetzt noch drei Wochen Zeit, um es herauszufinden.“
Peter Prevc, Severin Freund, Simon Ammann, Gregor Schlierenzauer, Kamil Stoch, Karl Geiger – im Skispringen sind auch die größten Stars nicht von einer sportlichen Krise gefeit.
