Das verzweifelte Warten auf einen Aha-Effekt

Skisprung-Star Stefan Kraft steckt in seiner bislang größten Krise. Nach enttäuschenden Ergebnissen bei Tournee, Skiflug-WM und Olympia scheiterte er zuletzt im Weltcup in der Quali. Er kann das Problem nicht an einem Punkt festmachen: „Ich habe jetzt noch drei Wochen Zeit, um es herauszufinden.“