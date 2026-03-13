Vorteilswelt
„Kloß im Hals“

Ski-Routinier: Karriere endet nach Wochenende!

Ski Alpin
13.03.2026 07:25
Adrien Theaux beendet nach dem Speed-Wochenende in Courchevel seine Karriere.
Adrien Theaux beendet nach dem Speed-Wochenende in Courchevel seine Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem intensiven Speed-Wochenende in Courchevel wird Adrien Theaux seine Skier an den Nagel hängen. Der Franzose will vor heimischem Publikum aber noch einmal alle Emotionen spüren, die den Skisport ausmachen. 

0 Kommentare

„Man kann nicht sein ganzes Leben in dieser wunderbaren Welt des Skisports verbringen und dann ohne einen Kloß im Hals ein neues Kapitel aufschlagen. Bis bald!“, erklärte Theaux zuletzt auf Instagram. Es war der abschließende Satz eines Beitrags, in dem er so nebenbei das Ende seiner langen Ski-Karriere ankündigte.  

Zwei Fotos sind dabei zu sehen. Das Erste zeigt den jungen Theaux bei seinem ersten Weltcup-Rennen 2004 in Kranjska Gora, das Zweite seinen Auftritt in Garmisch vor knapp zwei Wochen. Es ist die Zeitspanne, die ein Skifahrer-Leben abbildet. 

„Festlicher Moment“
Denn seit 22 Jahren ist Theaux fixer Bestandteil jeder Weltcup-Saison gewesen. Drei Weltcup-Rennen konnte er in dieser Zeit gewinnen, zudem zehn weitere Stockerlplätze erobern. Sein größter Erfolg war aber sicherlich die WM-Bronzemedaille im Super-G 2015. 

In seiner Heimat möchte sich der Franzose an diesem Wochenende nun gebührend von jenem Sport verabschieden, der sein Leben in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Zwei Super-G und eine Abfahrt stehen dabei noch am Programm. „Es wird ein großartiger, intensiver und festlicher Moment mit vielen Emotionen sein“, freut sich der 41-Jährige schon darauf. 

Ski Alpin
13.03.2026 07:25
