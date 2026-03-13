Ski-Routinier: Karriere endet nach Wochenende!

In seiner Heimat möchte sich der Franzose an diesem Wochenende nun gebührend von jenem Sport verabschieden, der sein Leben in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Zwei Super-G und eine Abfahrt stehen dabei noch am Programm. „Es wird ein großartiger, intensiver und festlicher Moment mit vielen Emotionen sein“, freut sich der 41-Jährige schon darauf.