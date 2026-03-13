Tor und zwei Assists: Rossi als Spieler des Tages!

LIVE: Wer holt sich die Sprint-Pole in Shanghai?
Beim 4:3-Sieg seiner Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators hat der Vorarlberger Marco Rossi groß aufgespielt. Neben einem eigenen Treffer bereitete er zwei weitere vor und wurde damit zum Spieler des Spiels.
„Großer Respekt an die Mannschaft. Wir lagen mit 3:1 zurück, aber wir haben nicht aufgegeben“, erklärte Rossi nach dem Spiel. „Wir haben weiterhin fest an diese Mannschaft geglaubt. Der Sieg fühlt sich wirklich gut an.“
Für das Team aus Vancouver war es ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Moral in einer ansonsten schwierigen Saison. Trotz 3:1-Rückstandes konnte man kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleichstreffer erzielen. Im Shootout holten sich die Canucks schließlich sogar noch den Sieg.
