So hoch ist der Anteil von Legionären wirklich

Die Dominikanische Republik, Brasilien, USA, Burundi, Bolivien, Südafrika, China, Elfenbeinküste, Kanada, Kongo, Libanon oder die Mongolei – diese Aufzählung von Ländern liest sich zunächst wie ein Auszug aus dem neuesten Katalog eines Reisebüros. Auf den zweiten Blick ist es hingegen ein Auszug der insgesamt 66 Nationen, aus denen die insgesamt 9311 Fußballer im steirischen Unterhaus stammen.