Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wow-Auftritt!

So süß bestätigte Zendaya die Hochzeit mit Holland

Society International
13.03.2026 07:49
Zendaya sah bei ihrem Auftritt bei den Essence Black Women in Hollywood Awards am Donnerstag ...
Zendaya sah bei ihrem Auftritt bei den Essence Black Women in Hollywood Awards am Donnerstag nicht nur wunderschön aus, sie sorgte auch für eine süße Überraschung.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist DAS Tuschelthema in Hollywood: die heimliche Hochzeit von Zendaya und „Spider-Man“-Star Tom Holland. Bei den Essence Black Women in Hollywood Awards hat die schöne Schauspielerin jetzt die Ehe-Spekulationen mit einer vielsagenden Geste bestätigt.

0 Kommentare

Schon Anfang der Woche zeigte sich Zendaya in Paris bei der Fashion Show von Louis Vuitton offenbar mit ihrem goldenen Ehering. Und am Donnerstag legte die 29-Jährige noch eins drauf.

„Nur kleines Nicken oder Zeichen“
Denn als Moderatorin Marsai Martin laut „People“-Magazin auf der Bühne witzelte, dass Zendaya „was das Privatleben angeht, keinen Spaß versteht“, und sie bat, „nur ein kleines Nicken oder Zeichen zu geben“, wenn sie ein Hochzeitsgeschenk schicken sollte, gab es eine kleine Überraschung.

Zendaya trug ein weißes Minikleid mit Blüten.
Zendaya trug ein weißes Minikleid mit Blüten.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Zendaya reagierte demnach, indem sie ihre Hände vor ihr Gesicht hielt und dabei ihren goldenen Ehering präsentierte. Diese Geste wiederum wurde vom Publikum mit Jubel und Klatschen quittiert. Und Marsai scherzte weiter, dass sie Zendaya Handtücher mit dem Monogramm „T und Z für immer“ zur Hochzeit schenken werde.

Wie ein Insider zudem ausplauderte, nahm Zendaya an diesem Abend auch Glückwünsche von anderen Promi-Gästen entgegen. 

Auch am Donnerstag zeigte Zendaya wieder ihren Ehering.
Auch am Donnerstag zeigte Zendaya wieder ihren Ehering.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Leon Bennett)

Zendaya sorgte aber nicht nur für die süßeste Enthüllung des Abends, sondern stahl mit ihrem Look auch allen anderen Gästen die Show.

Die „Euphoria“-Schauspielerin erschien nämlich in einem extrakurzen, asymmetrischen und weißen Kleid mit Schlitz von Eugene Alexander. Besonderer Hingucker: die großen Blüten, die auf der rechten Schulter drapiert waren. 

Lesen Sie auch:
Zendaya präsentierte vor der Fashion Show von Louis Vuitton in Paris ihren Ehering.
Da ist er ja!
Zendaya zeigt in Paris erstmals ihren Ehering
10.03.2026

Kleid hat Kult-Status
Ihnen kommt dieses Kleid bekannt vor? Stimmt! Denn Zendaya ist längst nicht die erste Hollywood-Beauty, die dieses ikonische Dress ausführt.

Auch Sarah Jessica Parker trug das Kleid bereits.
Auch Sarah Jessica Parker trug das Kleid bereits.(Bild: APA-Images / mptv / MPTV.net)

Schon 1987 trug Whitney Houston das Design für das Cover-Shooting des „Life“-Magazins. Und rund 20 Jahre später verzauberte Sarah Jessica Parker die Fans in diesem Kleid im ersten „Sex And The City Film“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.03.2026 07:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.394 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.566 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
144.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1459 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1401 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Society International
Wow-Auftritt!
So süß bestätigte Zendaya die Hochzeit mit Holland
„Dann bin ich raus!“
Nicole Kidman: DAS war der ekelhafteste Filmkuss!
„How to Lose an Oscar“
Chalamet wird zum Internet‑Witz mit Rabatt
Von wegen pleite!
Rourke: Zahlte wegen Rattenplage keine Miete
„Ja, bin schwanger!“
Jeanette Biedermann zeigt erstmals Babybäuchlein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf