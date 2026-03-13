So süß bestätigte Zendaya die Hochzeit mit Holland

Es ist DAS Tuschelthema in Hollywood: die heimliche Hochzeit von Zendaya und „Spider-Man“-Star Tom Holland. Bei den Essence Black Women in Hollywood Awards hat die schöne Schauspielerin jetzt die Ehe-Spekulationen mit einer vielsagenden Geste bestätigt.
Schon Anfang der Woche zeigte sich Zendaya in Paris bei der Fashion Show von Louis Vuitton offenbar mit ihrem goldenen Ehering. Und am Donnerstag legte die 29-Jährige noch eins drauf.
„Nur kleines Nicken oder Zeichen“
Denn als Moderatorin Marsai Martin laut „People“-Magazin auf der Bühne witzelte, dass Zendaya „was das Privatleben angeht, keinen Spaß versteht“, und sie bat, „nur ein kleines Nicken oder Zeichen zu geben“, wenn sie ein Hochzeitsgeschenk schicken sollte, gab es eine kleine Überraschung.
Zendaya reagierte demnach, indem sie ihre Hände vor ihr Gesicht hielt und dabei ihren goldenen Ehering präsentierte. Diese Geste wiederum wurde vom Publikum mit Jubel und Klatschen quittiert. Und Marsai scherzte weiter, dass sie Zendaya Handtücher mit dem Monogramm „T und Z für immer“ zur Hochzeit schenken werde.
Wie ein Insider zudem ausplauderte, nahm Zendaya an diesem Abend auch Glückwünsche von anderen Promi-Gästen entgegen.
Zendaya sorgte aber nicht nur für die süßeste Enthüllung des Abends, sondern stahl mit ihrem Look auch allen anderen Gästen die Show.
Die „Euphoria“-Schauspielerin erschien nämlich in einem extrakurzen, asymmetrischen und weißen Kleid mit Schlitz von Eugene Alexander. Besonderer Hingucker: die großen Blüten, die auf der rechten Schulter drapiert waren.
Kleid hat Kult-Status
Ihnen kommt dieses Kleid bekannt vor? Stimmt! Denn Zendaya ist längst nicht die erste Hollywood-Beauty, die dieses ikonische Dress ausführt.
Schon 1987 trug Whitney Houston das Design für das Cover-Shooting des „Life“-Magazins. Und rund 20 Jahre später verzauberte Sarah Jessica Parker die Fans in diesem Kleid im ersten „Sex And The City Film“.
