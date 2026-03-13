Schilfbrand: Flammenmeer fordert Einsatzkräfte

Per Heli auf Suche nach Glutnestern

Dennoch konnte ein zweiter Polizeihubschrauber, „Libelle Alpha“, per Wärmebildkamera noch zwei Glutnester ausfindig machen, die in Folge von den Bodentrupps der freiwilligen Feuerwehren gelöscht wurden. Gegen 19.30 Uhr hieß es dann endgültig „Brand aus“. Und auch die unbeschädigte 110-KV-Leitung konnte wieder aktiviert werden. In Summe kämpften rund 85 Feuerwehrmitglieder gegen die Flammen an.