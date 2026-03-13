Amokdrohung aus Psychiatrie: Tiroler vor Gericht

Urteil noch nicht rechtskräftig

Ein psychiatrischer Sachverständiger stufte den Mann als gefährlich ein, sollte er unbehandelt bleiben. Der 31-Jährige wurde schließlich zu drei Monaten Haft verurteilt, die aufgrund der U-Haft bereits verbüßt sind. Zusätzlich ordnete das Gericht seine Einweisung in eine Anstalt an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.