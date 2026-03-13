Das stille Leiden teurer Modehunde

Der Appell vieler Experten ist daher klar: Wer sich für einen Hund entscheidet, sollte nicht nur auf das Aussehen achten, sondern auf Gesundheit und verantwortungsvolle Zucht – oder einem Tier aus dem Tierschutz ein Zuhause geben. Denn hinter jedem röchelnden „Internetstar“ steckt ein Lebewesen, das nicht für Klicks geboren wurde. Sondern um frei zu atmen.

Falls Sie Interesse an einem Rassehund haben, dann informieren Sie sich bitte unbedingt vorab über mögliche Qualzuchtrassen und deren gesundheitliche Einschränkungen!