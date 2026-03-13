„Der entstandene Schaden ist größer als Beute“

Heim seit einem Jahr unbewohnt

Die Langfinger zwickten dazu ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege weiter zu einer Terrassentür und öffneten diese gewaltsam. Anschließend durchsuchten sie Küche und Wohnzimmer des unbewohnten Heimes – seit dem Tod des Pfarrers im vergangenen Jahr sind die Räumlichkeiten verwaist. Erst als sie eine weitere Tür aufbrachen, wurden die Gauner im Pfarrbüro fündig.