„Der entstandene Schaden ist größer als Beute“

Unbekannte brachen im Oberen Mühlviertel (OÖ) in ein Pfarrheim ein, nahmen Bargeld und Sparbücher mit. Vor Ort ärgert man sich vor allem darüber, dass der dadurch entstandene Schaden deutlich höher als die eigentliche Beute ist.
Quasi auf heiligen Boden wagten sich Einbrecher, als sie das Pfarrheim in Schwarzenberg am Böhmerwald nach Beute durchforsteten. Zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 17.35 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter illegalerweise Zugang.
Heim seit einem Jahr unbewohnt
Die Langfinger zwickten dazu ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege weiter zu einer Terrassentür und öffneten diese gewaltsam. Anschließend durchsuchten sie Küche und Wohnzimmer des unbewohnten Heimes – seit dem Tod des Pfarrers im vergangenen Jahr sind die Räumlichkeiten verwaist. Erst als sie eine weitere Tür aufbrachen, wurden die Gauner im Pfarrbüro fündig.
Andere Pfarren gewarnt
Die Täter nahmen neben mehreren Sparbüchern auch Bargeld in der Höhe von 1500 Euro mit. Nachdem sie eine weitere Tür aufgebrochen hatten, zogen die Täter von dannen. „Der Schaden ist sicher größer als die Beute“, ärgert sich Pfarrprovisor Jakob Eckerstorfer. Von den Unbekannten fehlt derzeit jede Spur, die Ermittlungen der Polizei laufen.
Von ähnlichen Fällen im oberen Mühlviertel sei aktuell nichts bekannt. „Die umliegenden Pfarrgemeinden wurden vorgewarnt und sind jetzt noch vorsichtiger als ohnehin schon“, so Eckerstorfer.
