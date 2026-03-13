Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einbruch in Pfarrheim

„Der entstandene Schaden ist größer als Beute“

Oberösterreich
13.03.2026 08:00
Unbekannte drangen in der Nacht auf Mittwoch unbemerkt in das Pfarrheim Schwarzenberg am ...
Unbekannte drangen in der Nacht auf Mittwoch unbemerkt in das Pfarrheim Schwarzenberg am Böhmerwald ein.(Bild: Christian Koller)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Unbekannte brachen im Oberen Mühlviertel (OÖ) in ein Pfarrheim ein, nahmen Bargeld und Sparbücher mit. Vor Ort ärgert man sich vor allem darüber, dass der dadurch entstandene Schaden deutlich höher als die eigentliche Beute ist.

0 Kommentare

Quasi auf heiligen Boden wagten sich Einbrecher, als sie das Pfarrheim in Schwarzenberg am Böhmerwald nach Beute durchforsteten. Zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 17.35 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter illegalerweise Zugang.

Heim seit einem Jahr unbewohnt
Die Langfinger zwickten dazu ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege weiter zu einer Terrassentür und öffneten diese gewaltsam. Anschließend durchsuchten sie Küche und Wohnzimmer des unbewohnten Heimes – seit dem Tod des Pfarrers im vergangenen Jahr sind die Räumlichkeiten verwaist. Erst als sie eine weitere Tür aufbrachen, wurden die Gauner im Pfarrbüro fündig.

Andere Pfarren gewarnt
Die Täter nahmen neben mehreren Sparbüchern auch Bargeld in der Höhe von 1500 Euro mit. Nachdem sie eine weitere Tür aufgebrochen hatten, zogen die Täter von dannen. „Der Schaden ist sicher größer als die Beute“, ärgert sich Pfarrprovisor Jakob Eckerstorfer. Von den Unbekannten fehlt derzeit jede Spur, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Lesen Sie auch:
Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern (Symbolbild)
Suche nach Unbekannt
Diebe machten auch vor Pfarrheim nicht halt
12.03.2026

Von ähnlichen Fällen im oberen Mühlviertel sei aktuell nichts bekannt. „Die umliegenden Pfarrgemeinden wurden vorgewarnt und sind jetzt noch vorsichtiger als ohnehin schon“, so Eckerstorfer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.394 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.566 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
144.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1459 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1401 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Oberösterreich
Einbruch in Pfarrheim
„Der entstandene Schaden ist größer als Beute“
„Krone“-Talk
Chris Norman: „Die Musik bedeutet mir alles“
Krone Plus Logo
Wegen Spritpreisen
Tankstellen-Chefin: „Wir werden schon beschimpft!“
Bundesliga im Ticker
Der LASK empfängt Hartberg – ab 19.30 Uhr LIVE
Schützling an Bord
Autofahrerin nahm statt Straße die Kirchentreppe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf