Wanderer stürzte ab und blieb regungslos liegen

Der 66-Jährige war gemeinsam mit zwei Bergkameraden unterwegs. Am frühen Abend marschierte das Trio von der Alpe Sentum in Blons in Richtung Gerenspitze. Gegen 18.15 Uhr rutschte der 66-Jährige auf dem teils nassen Wanderweg plötzlich aus – er verlor die Balance und stürzte 30 Meter über eine steile Alpwiese ab, ehe er bewusstlos liegen blieb.