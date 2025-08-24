Wanderer stürzte ab und blieb regungslos liegen

Am frühen Samstagabend ist ein 66 Jahre alter Wanderer im Großwalsertal auf dem Weg in Richtung Gerenspitze ausgerutscht und in weitere Folge rund 30 Meter über eine steile Alpwiese abgestürzt.
Der 66-Jährige war gemeinsam mit zwei Bergkameraden unterwegs. Am frühen Abend marschierte das Trio von der Alpe Sentum in Blons in Richtung Gerenspitze. Gegen 18.15 Uhr rutschte der 66-Jährige auf dem teils nassen Wanderweg plötzlich aus – er verlor die Balance und stürzte 30 Meter über eine steile Alpwiese ab, ehe er bewusstlos liegen blieb.
Zum Glück erlangte der Mann noch vor Ort sein Bewusstsein zurück. In weiterer Folge wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 8 geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
