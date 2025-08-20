Kleines Mädchen (4) von Jugendlichem missbraucht

Urteil ist bereits rechtskräftig

„Ich wusste nicht, was ich tue und warum ich es tue“, erklärt der Teenager. Aufgrund des Alters des Angeklagten schrillten bei Richter und Jugendhilfe alle Alarmglocken: Der Bursche fasste neben sechs Monaten Bewährungsstrafe eine Weisung zu einer zweijährigen Psychotherapie aus. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, begründet Herr Rat danach das Urteil. Auch aus Sicht der Verteidigung braucht es hier psychiatrische Unterstützung. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.