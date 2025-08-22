Vor Schulbeginn Augen kontrollieren lassen!

Um Sehproblemen vorzubeugen, möglichst viel Zeit draußen verbringen. Bereits ein etwa zweistündiger Aufenthalt im Freien pro Tag unterstützt die gesunde Entwicklung des Sehorgans: „Tageslicht regt die Freisetzung von Dopamin an. Dabei handelt es sich um einen Neurotransmitter, der von der Netzhaut freigesetzt wird und das Längenwachstum des Augapfels hemmt und in weiterer Folge die Wahrscheinlichkeit für Kurzsichtigkeit vermindert. Abwechselnd in die Nähe und Ferne zu blicken, tut den Augen ebenso gut. Beim Bildschirmarbeiten kommt es hingegen zur Daueranspannung, die in weiterer Folge Myopie fördert“, so Dr. Moussa. Bildschirmzeit daher zeitlich begrenzen, oft unterbrechen und in die Ferne schauen, um die Augenmuskulatur zu entspannen.