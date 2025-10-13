Was macht denn Gianni Infantino beim Gaza-Gipfel?

Infantino betont immer wieder die seiner Ansicht nach verbindende Kraft des Fußballs. Kritiker werfen ihm eine zu große Nähe zu Staaten und Regierungen vor, die westliche Werte nicht teilen. Die Vergabe der WM 2022 nach Katar im Jahr 2010 – da war Infantino noch nicht im Amt – war begleitet von massiven Korruptionsvorwürfen, die am Ende nicht rechtskräftig bewiesen wurden.