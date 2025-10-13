Wenn der Herbst aufs Gemüt schlägt

Gesunde Ernährung: Frisches Obst, Gemüse und Vitamin-D-reiche Lebensmittel unterstützen das Wohlbefinden und können depressive Verstimmungen abmildern. Eine ausgewogene Ernährung liefert wichtige Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine und Magnesium, die für die Funktion des Nervensystems essenziell sind. Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten fördern die Serotoninbildung und wirken sich positiv auf die Stimmung aus. Auch regelmäßige Mahlzeiten helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhungerattacken zu vermeiden. Wer bewusst und nährstoffreich isst, stärkt nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche.