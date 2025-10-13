Dieses Druckmittel brachte die Hamas zum Einlenken

Und schon jetzt beklagt Israel, dass die Hamas sich nicht an die Abmachung hält. Am Montag hätten auch die Leichen von 28 getöteten Geiseln übergeben werden sollen. Lediglich vier Särge schafften es tatsächlich auf die andere Seite. Die Überreste der restlichen Personen seien nicht auffindbar, erklärte die Terrororganisation. Hinterbliebene in Israel beanspruchen nun, dass die Hamas dafür einen „Preis“ zahlen müsse. Die rechtsextreme israelische Regierung ist für Forderungen dieser Art bekanntlich besonders empfänglich.