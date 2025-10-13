Märchen perfekt! Inselstaat fährt erstmals zur WM

Joker vom Festland

Mit 530.000 Einwohnern auf den insgesamt zehn Inseln hatte bisher nur Island als WM-Teilnehmer eine kleinere Bevölkerung. Das Nationalteam speist sich aber auch aus Spielern, die nicht mehr auf den Inseln selbst, sondern in Europa leben, aber kapverdische Wurzeln haben. Darunter etwa Sidnei Tavares, der in England für die Blackburn Rovers im Einsatz ist.