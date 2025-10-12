Fit fürs Wunschkind: Was Paare beachten sollten

Ebenso sollte die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel bedacht werden: Wird die Pille sehr früh, bereits vor der ersten Regelblutung oder im jungen Teenageralter eingesetzt, kann dies den Hormonhaushalt dauerhaft beeinflussen und später zu Problemen beim Kinderwunsch führen. Auch die Frage, wann professionelle Hilfe sinnvoll ist, stellt sich vielen Paaren. Hier rät Prof. Gruber zu Geduld – bleibt die Schwangerschaft jedoch nach einem Jahr unerfüllt, sollte eine medizinische Abklärung erfolgen.